КМГ: 100 години от първия китайски научнофантастичен филм

Китай отбелязва 100 години от създаването на първия си научнофантастичен филм – „Невидимото облекло" (1925). Това пише КМГ.

Жанрът дълго време не успяваше да се наложи, а много ранни творби са изгубени. Възраждането започва в края на XX век, а решаващ момент настъпва през 2015 г., когато Лиу Цъсин печели наградата „Хюго" за „Трите тела". По негово произведение през 2019 г. е заснет и филмът „Скитащата Земя", донесъл 4,6 млрд. юана (около 647 млн. щатски долара) в боксофиса. През 2024 г. приходите на китайската индустрия за научна фантастика надхвърлят 108,96 млрд. юана.

Днес идеи, които преди време изглеждаха като фантастика, вече са реалност, като например екзоскелетите, които туристите могат да наемат на планината Уи. На цена 98 юана за три часа, посетителите имат възможност да изживеят ново измерение на приключенията сред природата, използвайки иновационна технология, която улеснява катеренето и разходките.