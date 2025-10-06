ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Иу - градът, където можете да намерите всяка стока, за която се сетите

Ние сме в Иу, провинция Джъдзян. Градът разчита на дребните стоки, за да продава в повече от 230 страни и региони по света. Играчки, копчета, канцеларски материали, чорапи– тук може да намерите всичко, за което се сетите. Нека се запознаем с героинята на днешната история - Фу Дзянйен, бизнесдама от Иу, която може да кажем е в челните редици на времето. Фу Дзянйен е на 43 години, от Иу. Заедно със съпруга си управляват магазин за чорапи.Магазинът не е голям по площ, но тя продава 20 милиона чифта чорапи всяка година, изнасяйки за Европа, Близкия изток, Южна Америка и други.

Вижте повече във видеото на КМГ.

Снимка: Китайска медийна група

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

