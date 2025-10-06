КМГ: Днес ще се излъчи галата на КМГ за „Средата на есента“

Днес в 20:00 ч. пекинско време започва гала-концертът на Китайската медийна група за празника „Средата на есента". Програмата е разделена на три части „Пълната луна зад планина", „Моята родина" и „Есента".

Галата се провежда в гр. Дъян, провинция Съчуан, и включва много елементи от местната култура и история. Например, в програмата „Бронз" се показват културни реликви от цивилизацията на древен Съчуан от „Сансиндуй", които ще проведат „диалог" през хилядолетията с хуманоидни роботи от днешни дни.