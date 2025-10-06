Трима учени спечелиха Нобеловата награда за медицина за изследвания в областта на имунната система

Нобеловата награда за медицина и физиология спечелиха учените Мери Бранков, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи.

Те спечелиха тазгодишната награда за своите фундаментални открития, свързани с периферната имунна толерантност. Лауреатите идентифицират „пазачите" на имунната система – регулаторните Т-клетки, които предотвратяват атаката на имунните клетки срещу собственото тяло.

„Техните открития са решаващи за нашето разбиране на това как функционира имунната система и защо не всички развиваме тежки автоимунни заболявания," казва Оле Кемпе, председател на Нобеловия комитет.

Шимон Сакагаучи плуваше срещу течението през 1995 г., когато направи първото ключово откритие. По това време много изследователи вярваха, че имунната толерантност се развива единствено чрез елиминиране на потенциално вредни имунни клетки в тимуса — процес, наречен централна толерантност. Сакагаучи показа, че имунната система е по-сложна, и откри нов, дотогава неизвестен клас имунни клетки, които защитават организма от автоимунни заболявания.

Мери Бранкоу и Фред Рамсдел направиха другото ключово откритие през 2001 г., когато представиха обяснение защо определен щам мишки е особено податлив на автоимунни заболявания. Те откриха, че тези мишки имат мутация в ген, който нарекоха Foxp3. Учените също показаха, че мутации в човешкия еквивалент на този ген причиняват тежко автоимунно заболяване, наречено IPEX.

Две години по-късно Шимон Сакагаучи успя да свърже тези открития. Той доказа, че генът Foxp3 контролира развитието на клетките, които идентифицира през 1995 г. Тези клетки, днес известни като регулаторни Т-клетки, наблюдават другите имунни клетки и гарантират, че имунната система толерира собствените тъкани на организма.

Откритията на лауреатите поставиха началото на изследването на периферната толерантност и стимулираха развитието на медицински терапии за рак и автоимунни заболявания. Това може да доведе и до по-успешни трансплантации. Няколко от тези терапии вече са в процес на клинични изпитвания.