Дроновете, появили се на територията на европейските страни, могат да бъдат "провокация на бандеровците", написа заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в своя канал в месинджъра Max, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Европейските градове са обхванати от епидемия от неидентифицирани летящи дронове. Безпилотни летателни апарати има навсякъде: близо до военни бази, над летища, в полета и над градовете. Чии са – не е ясно. Какви са версиите?", попита бившият президент на Русия.

Първата от изброените от Медведев версии е "провокации на бандеровците с цел да подобрят доставките на оръжие и да провокират война".

Това, според него, "е напълно вероятно, въпреки че пътят на обикновения дрон, като правило, може да бъде проследен".

"В Европа живеят куп укриващи се от военна служба украинци. Да пускаш дронове в Европа е по-безопасно, отколкото на фронта", отбеляза Медведев.

Втората версия, която "теоретично е възможна, но все пак е съмнителна", Медведев нарече "дейността на проруски тайни организации в тези страни с цел дестабилизиране на живота в ЕС".

"Хората, които симпатизират на нашата страна, няма да хабят ресурсите си напразно, излизайки от нелегалност. Нашите "агенти и къртици" чакат отделна команда", смята той.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност спомена също като "работна версия" провежданата от местните специални служби проверка на устойчивостта на своите системи за противовъздушна отбрана.

В същото време той не изключва, че ситуацията с дроновете е "игра на местни гамени, водена с хулигански цели".

"Разбира се, местните безделници могат да се забавляват, като пускат дронове. Защо да не ядосат бюрократите си? Добър начин!", аргументира се Медведев.

Изброявайки петата версия, за пряка атака с дронове от Русия, той посочи, че тя вече е коментирана от президента на РФ Владимир Путин по време на форума "Валдай", към което Медведев добави, че няма какво да добави.

По време на дискусионния форум „Валдай" на 2 октомври Путин в отговор на въпрос на модератора на дискусиите заяви, че Русия няма дронове, способни да достигнат Лисабон, като отбеляза, че Русия няма цели там, припомня ТАСС.

„Както разбирате, ако говорим сериозно, ние дори нямаме дронове, които да достигат Лисабон, имаме [дронове] с определен и голяма обсег, но там [в Лисабон] няма цели, което е най-важното", каза Путин. Той на шега подчерта, че повече няма да изпраща дронове в европейски страни - нито във Франция, нито в Дания. „Няма да [изпращам дронове] повече.

Няма да изпращам повече нито във Франция, нито в Дания, нито в Копенхаген. Къде още летят? Знаете ли, там се забавляват хора, които някога се забавляваха с неидентифицираните летящи обекти, НЛО. Но там има толкова много чудаци, колкото и при нас, между другото. По нищо не се различават от нашите. Особено младите хора", заяви тогава Путин.

После той добави, че изявленията за така наречените руски дронове в страните от Европейския съюз се правят само за да се изпълнят указанията на Вашингтон с цел нагнетяване на обстановката.