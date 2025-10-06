Откриха мъртъв бившия издател на „Правда”, паднал от прозорец в Москва

87-годишният Вячеслав Леонтиев, бивш директор на издателство „Правда", е намерен мъртъв в Москва. Това беше съобщено на 5 октомври от представители на оперативните служби, пише "Известия" .

„Леонтиев е починал предната нощ. Предварителните данни сочат, че смъртта е настъпила в резултат на самоубийство на фона на нервен срив," съобщават източници пред ТАСС.

Издателство „Правда" е било едно от най-важните издателства в Съветския съюз и е имало ключова роля в разпространението на комунистическата идеология. Леонтиев започва работа в издателството през 1971 г. като заместник на началника на производствения отдел. През 1984 г. става директор и го ръководи, включително след като е преобразувано във ФГУП „Пресса".