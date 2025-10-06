ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК потвърди, че ще задържи 200 млн. евро от второт...

Орбан: Унгария не трябва да приема еврото, ЕС е в процес на разпад

Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Унгария не трябва да приема еврото за своя валута, тъй като Европейският съюз е в процес на "разпад" и Будапеща не трябва да обвързва съдбата си още по-тясно с Общността, заяви днес премиерът на страната Виктор Орбан в интервю за икономическия сайт "ЕкономЕкс", съобщава Ройтерс, цитирани от БТА.

По отношение на паричната политика, премиерът коментира, че настоящият основен лихвен процент на централната банка от 6,5 на сто е "по-висок, отколкото би могъл да бъде", като допълни, че намаленията на лихвите ще се случват "много по-бавно, отколкото бихме искали", тъй като управителят на Унгарската централна банка Михай Варга е "предпазлив човек".

