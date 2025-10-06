Вижте как "Хамас" отвлече българката Даниела Гилбоа (Видео)

Как е тя днес след 477 дни пленничество - четете утре в специално интервю на "24 часа"

19-годишната израелка с български корени Даниела Гилбоа бе отвлечена от казармата на границата с Газа, в която отбиваше военната си служба на 7 октомври 2023 г. Тогава "Хамас" са заснели видео на гаврата си с младото момиче - то е ранено в крака и главата, ръцете и са закопчани с белезници на гърба, подскача на здравия си крак, а похитителите грубо го блъскат - да се движи по-бързо... Клипчето е разпространено в социалните мрежи с коментари как трябва да се избиват евреите. Ето как "Хамас" взема Даниела за заложник

Преди две години "Хамас" нападна Израел, уби над 1200 души, сред които майки и бебета и отвлече 200 за заложници в Газа. Много от тях умряха от глад и изтезания, други бяха разменени срещу палестински затворници.

Даниела Гилбоа бе сред разменените. Тя се върна у дома с през януари т.г. след 477 дни в плен, не без намесата на нашето правителство. Момичето и баща й получиха българско гражданство, тъй като дядото е роден в Пловдив. След завръщането й Външно министерство, ръководено тогава от вицепремиера Мария Габриел, благодари на емира на Катар Тамим бин Хамад ал-Тани за помощта му.