АФП: Израел ще прогони десетки чуждестранни активисти

След прехващането на хуманитарната флотилия за Газа Израел прогони десетки чуждестранни активисти. Страната се готви да експулсира още хора и на 6 октомври. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Сред тези, които ще бъдат експулсирани днес, се очаква да е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Общо девет шведи, които бяха на борда на флотилията, ще могат да напуснат Израел днес, обяви вчера шведското външно министерство. То не уточни към коя страна Грета Тунберг и останалите шведи ще бъдат експулсирани, но според медиите в Швеция, вероятно това ще стане с полет към Гърция.

Група от 28 френски граждани ще бъдат експулсирани днес също към Гърция, според френското външно министерство. Радикално лявата партия „Непокорна Франция" заяви, че е обезпокоена от това, че няма новини от четирима нейни депутати, които са били част от флотилията. Общо 30 французи бяха задържани на борда на флотилията, наброяваща около 45 кораба и лодки.

27 гръцки граждани, които също бяха във флотилията, ще могат да се приберат в Атина днес, заяви гръцката дипломация.

Последните 15 италианци, които бяха в състава на флотилията и все още се намираха в Израел, днес ще отпътуват оттам с чартърен полет за Атина, съобщи италианският външен министър Антонио Таяни. Група от 26 италианци напусна Израел още в събота, а в петък от Израел бяха върнати и четирима италиански опозиционни депутати, които също бяха част от флотилията.

Първа група от 21 испанци сред общо 49 на борда на флотилията пристигна вчера на летището в Мадрид.

Във флотилията имаше стотици активисти и политици. Днес от Израел се очаква да бъдат експулсирани общо 170 души от различни националности.