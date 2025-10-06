Китаец е загинал при преобръщането на лодка с туристи в Дунав между Сърбия и Хърватия

Министерството на вътрешните работи на Сърбия (МВР) съобщи, че спасителните служби са открили безжизненото тяло на китайски гражданин при спасителна операция, след като лодка се е преобърнала в река Дунав между Сърбия и Хърватия, по време на незаконно преминаване на границата. Това съобщават сръбските медии.

Сръбските спасителни служби са открили четирима ранени китайски граждани, докато хърватски спасителни екипи са извадили още петима китайски граждани от водите на р. Дунав.

"В Бачко Ново Село един човек, китайски гражданин, е изваден от водата при спасителна операция и е обявен за мъртъв. Също така, до момента са открити още четирима китайски граждани, на които е оказана медицинска помощ. Според информацията до момента хърватската полиция е извадила от Дунав петима китайски граждани - трима мъже и две жени", съобщиха от МВР на Сърбия, цитирани от радио "Свободна Европа".

МВР на Сърбия заявява, че на 5 октомври, около 20:45 ч. местно време, полицията е получила сигнал, че лодка, превозваща „най-малко десет души, включително граждани на Китайската народна република", се е преобърнала във водите на р. Дунав, която представлява голяма част от границата между Сърбия и Хърватия.

Веднага след сигнала са изпратени патрули на полицейското управление в Нови Сад, гранична полиция и служители на сектор „Аварийни ситуации", а също така е осъществен контакт и с хърватската полиция, съобщават от сръбското МВР.

Полицията продължава издирването.

Висшата прокуратура в Нови Сад е квалифицирала случилото се като престъплението "незаконно преминаване на държавната граница и трафик на хора" и предприема мерки и действия за установяване на всички обстоятелства, съобщиха от сръбското вътрешно ведомство.

Както съобщава Хърватското радио и телевизия (HRT), инцидентът е станал през нощта в р. Дунав между Сотин в Хърватия и две села в община Бач от сръбска страна - Бачко Ново Село и Плавна, когато - според настоящите предположения - поради претоварване лодка се е преобърнала в р. Дунав, а няколко души са се озовали във водата.

Сърбия и Китай имат безвизов режим от 2017 г., което означава, че гражданите на двете страни могат да пребивават или да преминават транзитно през териториите на Китай и Сърбия до 30 дни от влизането, припомня радио "Свободна Европа".