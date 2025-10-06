ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полски съд удължи задържането на украинец, издирван за взривяването на "Северен поток"

1704
"Северен поток" Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Полски съд постанови, че украинският водолаз, издирван от Германия за предполагаемо участие в експлозиите, които повредиха газопровода "Северен поток", трябва да остане в ареста за още 40 дни, съобщи адвокатът му, цитиран от Ройтерс и БТА.

Володимир З. беше задържан близо до Варшава миналия вторник и съдът реши, че ще остане в ареста за седем дни. В понеделник съдът реши да удължи задържането му, докато се вземе решение дали да бъде прехвърлен в Германия въз основа на европейска заповед за арест.

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите доведоха до ескалация на конфликта в Украйна и ограничиха енергийните доставки. Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля в тях, отбелязва Ройтерс.

Друг украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките, беше арестуван в Италия през август и планира да се бори срещу екстрадицията си в Германия.

"Съдът отхвърли искането на прокуратурата за 100-дневно предварително задържане и вместо това постанови 40 дни", заяви пред журналисти Тимотеуш Папроцки, адвокатът на Володимир З.

Папроцки беше казал преди това, че клиентът му не е направил нищо нередно и ще пледира, че е невинен.

Представител на съда заяви, че той ще остане в ареста до 9 ноември.

Според германската прокуратура водолазът е част от група, заподозряна в наемането на яхта и поставянето на експлозиви на газопровода, който свързва Русия с Германия, близо до датския остров Борнхолм през септември 2022 г.

Той е обвинен в заговор за извършване на атентат с експлозиви и в саботаж, добавиха германските прокурори.

"Северен поток"

