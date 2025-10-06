Контрабандни балони с горещ въздух временно затвориха летище в Литва, арестуваха трафикантите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко души са арестувани във връзка с превозващите контрабандна стока балони с горещ въздух, причинили временното затваряне на летището на литовската столица Вилнюс. Това обявиха местните власти, цитирани от ДПА и БТА.

Според ръководителя на Националния център за справяне с кризи - Вилмантас Виткаускас, са били открити 10 от 25-те балона, навлезли в литовското въздушно пространство през уикенда и объркали графика на полетите. Издирването на останалите балони и на хора, които стоят зад акцията, продължава, каза Виткаускас пред местно радио.

Въздушният трафик над Вилнюс бе преустановен в ранните часове вчера, когато балоните бяха засечени във въздушното пространство над столицата.

По данни на властите летателните средства са използвани от контрабандисти за нелегално пренасяне на цигари през границата от Беларус.

Виткаускас потвърди, че няколко заподозрени са били задържани при опит за извличане на контрабандната стока, но не даде повече подробности.

Границата на Литва с Беларус е дълга 679 километра, като това е и външна граница на ЕС. Столицата Вилнюс е на около 30 километра от тази граница.

Литовските граничари смятат, че балоните може да са навлезли толкова необичайно навътре в страната заради вятъра, който ги е насочил натам и защото контрабандистите са ги пуснали не от самата граница, а по-далеч от нея на територията на Беларус.

Според литовската гранична полиция контрабандните балони с горещ въздух обикновено се издигат в небето почти вертикално и летят на голяма височина, което ги прави трудни за засичане.