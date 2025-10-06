ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Венецуела: Екстремисти планират да сложат експлозиви в US посолството в Каракас

Полиция Снимка: pixabay

Венецуела заяви, че екстремисти са планирали да поставят експлозиви в сградата на американското посолство в Каракас, като твърди, че вече е предупредила Вашингтон. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Предупреждението идва на фона на нарастващо напрежение между Венецуела и Съединените щати след разполагането на американски военни кораби в Карибско море.

"Предупредихме правителството на Съединените щати за сериозна заплаха. Чрез операция под фалшив флаг екстремистки сектори от местната десница възнамеряват да поставят експлозиви в посолството на САЩ във Венецуела", заяви председателят на парламента Хорхе Родригес. Той допълни, че Каракас е уведомил и европейско посолство, за да предаде информацията на американските дипломати.

Властите в Каракас редовно обвиняват опозицията в реални или измислени заговори. Венецуела и САЩ прекъснаха дипломатическите си отношения през 2019 г., като сградата на американското посолство остава затворена и в нея работят само няколко местни служители.

В последните седмици в социалните мрежи се разпространяват слухове, че опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо е потърсила убежище в посолството на САЩ. Мачадо се укрива след президентските избори през юли 2024 г., които опозицията определя като манипулирани. Преизбирането на Николас Мадуро не беше признато от Вашингтон и голяма част от международната общност.

Междувременно САЩ нанесоха в петък нов удар по кораб край бреговете на Венецуела, за който твърдят, че е превозвал наркотици. При атаката загинаха четирима души. От началото на операцията в Карибско море, представяна от Вашингтон като насочена срещу наркотрафика, са извършени общо четири такива удара с общо 21 жертви.

Мадуро определи действията на САЩ като "въоръжена агресия", обвинявайки Вашингтон, че използва борбата с наркотрафика като претекст "за смяна на режима" и контрол върху венецуелските петролни ресурси.

