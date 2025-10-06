ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21443805 www.24chasa.bg

Затварят училищата в Констанца на 8 октомври заради опасно време

1056
Дъжд Снимка: pixabay

Властите в югоизточния румънски окръг Констанца взеха решение да отменят учебните занятия във всички училища на 8 октомври заради очакваните лоши метеорологични условия, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Югоизточната част на Румъния влиза под предупреждение червен код за поройни дъждове, а метеоролозите предупредиха, че може да паднат до 120 литра дъжд на квадратен метър, което носи висок риск от наводнения.

Екстремните метеорологични явления са предизвикани от циклон, образуван в Средиземно море, който ще достигне утре зоната над Черно море и ще донесе проливни дъждове, силен вятър и снеговалежи във високите райони, отбелязва телевизията.

След извънредно заседание днес Окръжният комитет за извънредни ситуации в Констанца реши всички училища в окръга да бъдат затворени в сряда заради повишения риск от наводнения и опасните метеорологични условия.

Червеният код ще бъде в сила от утре вечерта в 21:00 часа до 23:00 часа в сряда и се отнася за окръзите Констанца, Кълъраш и Яломица, където поройните дъждове може да предизвикат внезапни наводнения и проблеми с движението в редица населени места, предупреждават метеоролозите.

