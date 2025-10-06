Осъденият на над 10 г. корупция бивш кмет на Букурещ е под съдебен контрол в Гърция

Бившият кмет на Букурещ Сорин Опреску, който през 2022 г. беше осъден окончателно на над 10 години затвор за корупция, е поставен под съдебен контрол в Гърция, след като беше задържан на летището в Солун. Това съобщава новинарският сайт Зиаре, цитиран от БТА.

Опреску ще остане под съдебен контрол, докато бъде насрочено съдебно заседание, на което ще бъде анализирано искането на Румъния за екстрадицията му. Той заяви пред журналисти, че не е имал намерение да напуска Гърция, където се намира от близо четири години, и че ще поиска от прокурора да не одобрява екстрадицията му в Румъния.

Бившият кмет на румънската столица беше осъден окончателно на 13 май 2022 г. на 10 години и 8 месеца затвор за съставяне на организирана престъпна група, вземане на подкуп и пране на пари, но избяга в Гърция преди произнасянето на присъдата му. На 17 май 2022 г. той беше задържан за кратко в Гърция след обявяването му за международно издирване, но по-късно Апелативният съд в Атина отхвърли искането за екстрадицията му.

73-годишният Опреску, който беше кмет на Букурещ от Социалдемократическата партия в периода 2008-2015 г., а преди това - сенатор от същата партия, беше задържан в събота на паркинга на летището в Солун, след като Румъния формулира ново искане за екстрадицията му и цялата процедура ще бъде проведена повторно, отбелязва телевизия Диджи 24.