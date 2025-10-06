Вучич: Мнозинството ме подкрепя, протестите не ме плашат

Хората, които излязоха миналата седмица да подкрепят правителството, са повече от тези, които не го подкрепят, каза сръбският президент Александър Вучич в албанския град Дуръс, където участва в среща по процеса Бърдо-Бриони.

В отговор на журналистически въпрос "дали, както твърдят опозиционните медии, събиранията на граждани, подкрепящи правителството и сръбския президент, не са постигнали успех, защото са малобройни", Вучич отговори, че числата показват кой от двата протеста е по-успешен.

"Миналата седмица по време на събиранията на граждани, които се обявяват в подкрепа на правителството и против блокадите, е имало 168 000 души, а в най-активния ден за същия период участниците в блокадите са били 7800 души", каза Вучич.

За първи път на 20 август председателят на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) и бивш премиер Милош Вучевич призова гражданите да се съберат за мирни контрапротести в цялата страна.

Вучевич, който към момента е съветник на президента по регионалните въпроси, призова хората, които не искат сблъсъци и желаят нормален живот, на мирни и демократични демонстрации, които ще бъдат организирани от СПП в цялата страна.

Към събиранията на гражданите, които се провеждат в почивните дни в различни части на страната, се присъединиха сръбският президент, премиерът, министри от правителството и коалиционни партньори на СПП.

Призивът на Вучевич за контрапротести дойде след броженията през лятото в Сърбия, когато протестите срещу правителството, организирани от студенти, прераснаха в безредици, подпалване на партийните офиса на СПП в Белград, Нови Сад и Валево и други прояви на гражданско неподчинение, които доведоха до масови арести.

В Сърбия повече от 11 месеца се провеждат масови протести след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души при срутване на козирката на наскоро ремонтираната жп гара.

Протестиращите обвиняват за случилото се управляващите и президента Александър Вучич и настояват за политическа и наказателна отговорност за виновните.

През май студентите поискаха свикването на предсрочни парламентарни избори, като обявиха, че ще подкрепят гражданска листа с авторитетни личности в сръбското общество, но те самите няма да се кандидатират за членове на Народната Скупщина.