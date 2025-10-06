Учен обвинява "Епъл" в незаконно събиране на данни, френската прокуратура разследва "Сири"

Френската прокуратура съобщи, че разследва гласовия асистент "Сири" (Siri) на технологичния гигант "Епъл" (Apple) след получаването на жалба от учен, който обвинява компанията в незаконно събиране на данни. За това информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Разследването е поверена на полицейско звено, специализирано в борбата с киберпрестъпността, посочи парижката прокуратура.

Ученият Тома льо Бониек, който изследва технологиите, съобщи пред Ройтерс, че той е източникът на жалбата, която е внесена от френската организация Защита на човешките права (LDH). Организацията по-рано посочи, че жалбата обвинява "Епъл" в събиране, записване и анализиране на разговори със "Сири" без съгласието на потребителите.

"Започването на криминално разследване... изпраща ясно послание: основните човешки права са важни и има организации и хора, решени да ги защитават", каза Льо Бониек.

"Епъл" заяви днес пред Ройтерс, че е затегнала контрола върху поверителността на личните данни от системата "Сири" през 2019 г. и отново тази година. Компанията цитира публикация, качена през януари на сайта й, в която се казва, че разговорите със "Сири" никога не са били споделяни с маркетинг специалисти или продавани на рекламодатели.