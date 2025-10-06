ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учен обвинява "Епъл" в незаконно събиране на данни, френската прокуратура разследва "Сири"

1420
"Епъл" СНИМКА: Пиксабей

Френската прокуратура съобщи, че разследва гласовия асистент "Сири" (Siri) на технологичния гигант "Епъл" (Apple) след получаването на жалба от учен, който обвинява компанията в незаконно събиране на данни. За това информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Разследването е поверена на полицейско звено, специализирано в борбата с киберпрестъпността, посочи парижката прокуратура.

Ученият Тома льо Бониек, който изследва технологиите, съобщи пред Ройтерс, че той е източникът на жалбата, която е внесена от френската организация Защита на човешките права (LDH). Организацията по-рано посочи, че жалбата обвинява "Епъл" в събиране, записване и анализиране на разговори със "Сири" без съгласието на потребителите.

"Започването на криминално разследване... изпраща ясно послание: основните човешки права са важни и има организации и хора, решени да ги защитават", каза Льо Бониек.

"Епъл" заяви днес пред Ройтерс, че е затегнала контрола върху поверителността на личните данни от системата "Сири" през 2019 г. и отново тази година. Компанията цитира публикация, качена през януари на сайта й, в която се казва, че разговорите със "Сири" никога не са били споделяни с маркетинг специалисти или продавани на рекламодатели.

"Епъл" СНИМКА: Пиксабей

