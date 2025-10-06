Украински командир: Руски диверсионни групи действат в Покровск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руски диверсионни групи действат в обсадения източен украински град Покровск, където има сблъсъци между въоръжените сили на Украйна и Русия, съобщи украински командир на отряд оператори на ударни дронове, цитиран от Ройтерс и БТА.

Заместник-командирът на 25-та украинска военновъздушна бригада Дмитро Лавро каза, че боевете продължават "по суша и във въздуха".

"Врагът ни оказва натиск и ние правим всичко по силите си да го отблъснем. На този етап силите ни са изравнени", добави той.

Русия атакува Покровск месеци наред, като се стреми към допълнителни завоевания в Източна и Южна Украйна. Според карти в интернет градът бива постепенно обграждан от руската армия в рамките на маневра, която ще го затисне "в клещи".

Лавро посочи, че съотношението на произведените в Украйна дронове и боеприпаси се е увеличило спрямо 2023 г. в резултат на усилията на Киев да разшири своята бързоразвиваща се отбранителна промишленост.