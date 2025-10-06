ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 5 дни в ареста обирджията на казино в Стряма ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21444925 www.24chasa.bg

27 гърци, участвали в "Сумуд", пристигнаха със специален полет в Атина

1264
Самолет Снимка: pixabay

Министерството на външните работи на Гърция потвърди, че 27 гръцки граждани, участвали в глобалната флотилия "Сумуд", която превозваше хуманитарна помощ за Газа, са пристигнали със специален полет за репатрирането им в Атина, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.

В съобщението се посочва, че полетът, осъществен от Министерството на външните работи на Гърция в координация с посолството на Гърция в Тел Авив, е осигурил също така трансфера на 134 граждани от 15 европейски страни.

Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които и от България, предаде по-рано днес Франс прес. Сред експулсираните е и шведската активистка Грета Тунберг.

"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия", написа израелското министерство на външните работи в социалните мрежи.

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище „Бен Гурион" близо до Тел Авив, облечени със сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Самолет Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)