От пролетта астронавтите летят към “Убежище” – първата частна орбитална станция

НАСА възнамерява да пенсионира Международната космическа станция до 2030 г. и да я замени с модерни търговски наследници

От май 2026 г. астронавтите вече ще могат да правят своите експерименти в “Убежище-1” (Hаvеn-1) – първата частна космическа станция. Не е ясно защо е била кръстена точно така, но в нея астронавтите ще се чувстват доста по-комфортно, отколкото в спартанските условия на Международната космическа станция (МКС).

Международната космическа станция (МКС) е едно от най-големите постижения на човечеството, осигурявайки място за престой в орбита, което е обитавано непрекъснато от почти 25 години. Посетена досега от близо 300 души от 26 държави, тя е блестящ пример за международно сътрудничество и уникално технологично чудо. Но животът ѝ е към своя край и въпреки че отдавна е надживяла първоначално планираната си 15-годишна мисия, НАСА планира да я изведе от орбита около 2030 г.

Американската космическа агенцияа работи с частни компании за преход към търговски космически станции. Конкурс ще избере най-добрите проекти и един или повече партньори за първоначална демонстрация, която ще включва 30-дневна мисия с екипаж в Космоса. По-нататък НАСА по същество ще закупи “услуги на станцията” от частен изпълнител, натоварен със задачата да изстреля модерен наследник на МКС.

Заявленията за конкурса трябва да бъдат подадени следващата година, но НАСА вече работи с няколко компании, разработващи проекти за търговски станции, преди да започне действителната работа по подмяната на МКС. Сред тях е базираната в Калифорния “Васт” (Vast), която има подписано

споразумение със “Спейс екс” за изстрелване

на първата в света търговска космическа станция, коeто в момента е планиранo за май 2026 г. Едномодулният дизайн е опростен тестов модел, предназначен да бъде в орбита в продължение на три години, за да поддържа четири двуседмични мисии, изпълнявани от екипаж от четирима астронавти всяка.

С “човекоцентричен” дизайн и научна лаборатория, способна да поддържа изследвания в микрогравитация, Haven-1 ще бъде достъпна както за частни, така и за правителствени мисии. Това пък ще позволи на “Васт” да натрупа опит за много по-сложното начинание за изграждане на наследник на МКС, ако спечели конкурса на НАСА, разкрива Си Ен Ен.

“Нашият приоритет номер едно е да се превърнем в истинска компания за космически станции – такава, която има станция в орбита, изпраща хора до нея за определен период от време и ги връща безопасно на Земята - казва изпълнителният директор на компанията Макс Хоут. – Тя обаче не е проектирана да бъде луксозен хотел.” Така той опровергава някои коментари в медиите, че станцията ще прилича повече на първокласен курорт.

Haven-1 ще има диаметър от 4,4 метра и обитаем обем от 45 кубически метра, или приблизително колкото вътрешността на едноетажен автобус – около 1/8 от МКС, чийто обитаем обем е 388 кубически метра. Ще бъде изстреляна в орбита с помощта на “Фалкън 9” на “Спейс екс”. Първият екипаж ще я последва няколко месеца след като станцията достигне орбита, използвайки космическия кораб “Крю Драгън” на компанията на Илон Мъск.

Вътрешният дизайн включва 1,2-метров куполен прозорец за наблюдения, обща маса, която се разгъва, четири частни помещения за екипажа, всяко оборудвано с двойно легло queen size, склад и тоалетна. Тези стаи са проектирани да осигурят на астронавтите спокойна среда с висяща система за сън, пригодена за условия на микрогравитация. Използването на топли материали като фурнир от кленово дърво добавя нотка на домашен уют към иначе стерилната среда на пространството.

“Вярваме, че във всяка среда, ако се чувствате добре, ако можете да си почивате добре и ако можете да общувате добре, тогава ще работите добре”, казват от компанията разработчик.

От обявяването на проекта в средата на 2023 г. “Васт” е

нараснала от около 200 до сегашните си 950 служители

и е инвестирала в собствени съоръжения, които са способни не само да произвеждат модула Haven-1, но и два модула годишно от много по-големия Haven-2 - потенциалният наследник на МКС. Той обаче е в много ранни етапи на планиране.

Компанията е завършила изграждането на “квалификационна” версия на Haven-1 по-рано тази година, която използва само за наземни тестове. С нея се проверява конструкцията срещу налягане и сили при изстрелване, наред с други технически подробности. Наскоро са били проведени и тестове с НАСА в Центъра за космически полети “Маршал” в Хънтсвил, Алабама.

В същото време е започнало изграждането на самия модул, предназначен за излитане в орбита, който сега е в последните етапи на заваряване. Това ще бъде последвано от процес, наречен интеграция на превозното средство, при който всички системи се сглобяват и тестват. Следват предстартовите операции през април 2026 г. – месец преди планираното изстрелване през май.

“Следващият ни голям етап ще бъде да обявим екипажа на Haven-1 и точните дейности, които ще се изпълняват по време на мисията”, разкрива Хоут. Според него целевите клиенти на компанията ще бъдат космически агенции - със специален фокус върху развиващите се страни, които искат да изпратят астронавти в орбита за първи път. Компанията също така търси частни самофинансиращи се лица - място на борда ще бъде продадено срещу неразкрита, но висока цена, на хора, които ще се обучават “много сериозно” за своята роля и ще се занимават с “важна работа” в Космоса. Част от тази работа вероятно ще се извършва в научната лаборатория на станцията.

Усилията, вложени в Haven-1 и сателита Haven Demo без екипаж преди него, са предназначени да проправят пътя за космическата станция Haven-2. Модулите на тази бъдеща станция ще бъдат почти пет метра по-дълги от тези на Haven-1 и ще разполагат с два прозореца и два докинг порта. Докато Haven-1 може да бъде изстреляна с ракета “Фалкън 9”, модулите Haven-2 ще изискват по-мощната “Фалкън хеви”. Haven-2 също така ще може да приема товарни мисии и консумативи на борда за 720 дни, в сравнение със 160 дни с Haven-1.

Планът е първият от модулите Haven-2 да бъде пуснат през 2028 г. и да продължи пускането на следващите три модула със скорост около един на всеки шест месеца. След изстрелването на модула Haven Core през 2030 г. окончателната версия на космическата станция Haven-2 ще бъде разгърната в орбита до 2032 г. Тази версия ще има обем от 510 кв.м. Т.е. тя ще е по-голяма от МКС.

Но “Васт” не е единствената частна компания, с която НАСА работи, за да даде тласък на разработването на частни космически станции. “Старлаб” е съвместно предприятие, което включва авиационния гигант “Еърбъс” и отбранителния изпълнител “Нортроп Груман”.

Други партньори са “Блу ориджин” на Джеф Безос и базираната в Тексас “Аксиом спейс”, която през 2022 г. извърши първата изцяло частна мисия с екипаж до МКС.