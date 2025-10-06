ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 5 дни в ареста обирджията на казино в Стряма ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21445065 www.24chasa.bg

Върховният съд на САЩ отхвърли жалбата на Гилейн Максуел по делото на Епстийн

1720
Джефри Епстийн и Гилейн Максуел КАДЪР: Екс/@RealLindellTV

Върховният съд на Съединените щати отхвърли жалбата на британската светска личност Гилейн Максуел срещу присъдата ѝ по обвинения, свързани с трафик на секс, по делото срещу бившия ѝ приятел Джефри Епстийн.

Съдът отказа да разгледа обжалването на Максуел, което означава, че нейната 20-годишна присъда ще остане в сила, освен ако не бъде помилвана от президента.

Наскоро тя беше разпитана от федерални агенти в САЩ относно това, което знае, като част от разследване на схемата за трафик с цел секс и дали други лица може да са били замесени, пише Нова тв.

Максуел беше призната за виновна за ролята си в примамването на непълнолетни момичета, които Епстийн да експлоатира и да има сексуални контакти с тях. Епстийн почина в затвора през 2019 година. 

Джефри Епстийн и Гилейн Максуел КАДЪР: Екс/@RealLindellTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)