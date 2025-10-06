Върховният съд на САЩ отхвърли жалбата на Гилейн Максуел по делото на Епстийн

Върховният съд на Съединените щати отхвърли жалбата на британската светска личност Гилейн Максуел срещу присъдата ѝ по обвинения, свързани с трафик на секс, по делото срещу бившия ѝ приятел Джефри Епстийн.

Съдът отказа да разгледа обжалването на Максуел, което означава, че нейната 20-годишна присъда ще остане в сила, освен ако не бъде помилвана от президента.

Наскоро тя беше разпитана от федерални агенти в САЩ относно това, което знае, като част от разследване на схемата за трафик с цел секс и дали други лица може да са били замесени, пише Нова тв.