14 германци от флотилията "Сумуд" за Газа остават в ареста в Израел

14 германски граждани от задържаните от израелските сили кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд" с хуманитарна помощ за ивицата Газа остават в ареста в Израел. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА, като се позова на днешно изявление на Министерството на външните работи на Германия.

Израел експулсира днес 171 души от флотилията от редица държави, сред които и България. В това число влиза и шведската екоактивистка Грета Тунберг, отбелязва агенцията.

По силата на израелските закони 14-те граждани на Германия трябва да се изправят пред съда в рамките на 96 часа.

"Предполагаме, че те ще бъдат депортирани в Германия много, много скоро след това", каза говорител на германското външно министерство.

Израелските военноморски сили задържаха в Средиземно море над 40 плавателни съда от флотилията, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа. Повече от 400 души от десетки страни на борда на лодките и корабите бяха задържани, като случилото се имаше широк международен отзвук.

Според съобщения в медиите Тунберг се е оплакала, че тя и останалите активисти са били подложени на грубо отношение и са били лишени от вода по време на задържането си в Израел.

Германското външно министерство каза, че няма доказателства за достоверността на тези твърдения. Според говорител на ведомството германски дипломат лично е посетил 14-те арестувани граждани на Германия в затвора "Кециот" в пустинята Негев миналия петък и вчера.

Правата на активистите са били "напълно зачетени", каза израелското външно министерство, като обвини членовете на флотилията в разпространяване на лъжи. Един от активистите е ухапал здравен работник, съобщи министерството.