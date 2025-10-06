Румънската прокуратура започва наказателно преследване срещу евродепутатката Диана Шошоака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главната прокуратура потвърди официално, че е започнала наказателно преследване срещу евродепутата и лидер на крайнодясната парламентарна партия SOS Румъния Диана Шошоака по обвинения в редица престъпления, включително екстремистка пропаганда и незаконно отнемане на свобода. Това съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Прокурорите искат от Европейския парламент да отнеме имунитета на Шошоака, допълва медията.

"Съобщаваме, че прокурорът по делото в рамките на прокуратурата към Върховния касационен съд е разпоредил задействане на наказателното преследване срещу обвиняемата, която е член на Европейския парламент", се посочва в съобщение на Главната прокуратура.

Обвиненията срещу лидера на SOS Румъния включват незаконно отнемане на свобода (във връзка със задържането на италиански журналистически екип), публично пропагандиране на култа към лица, осъдени за извършване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, публично пропагандиране на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски идеи, концепции или доктрини, отричане, оспорване, одобряване, оправдаване или омаловажаване на Холокоста и последствията от него, както и обида на длъжностно лице.

В съобщението на Главната прокуратура се споменава, че главният прокурор е поискал "отнемането на парламентарния имунитет на лицето, което е обект на настоящото наказателно преследване".

Диана Шошоака се яви днес на изслушването в прокуратурата, след като преди две седмици не отговори на изпратената от прокурорите призовка, отбелязва телевизията.

Председателката на SOS Румъния беше посрещната от група привърженици, които се бяха събрали пред сградата на Главната прокуратура в центъра на Букурещ.

"Аз съм най-неудобният политик, казвам истината, единствена съм срещу системата (...) Едва чакам да ме арестуват, да видим какви репортажи ще направим зад решетките", заяви преди изслушването Шошоака.

Обвиненията за незаконно отнемане на свобода са свързани със скандал от 2021 г., когато Шошоака беше обвинена от журналисти от италианския телевизионен канал РАИ Уно, че ги е държала против волята им в офиса си, където били дошли за интервю с нея, напомня Диджи 24.