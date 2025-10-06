Още гласове за импийчмънт на Макрон - премиерът му издържа едва 27 дни и хвърли оставка (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Себастиен Льокорню не успя да угоди на партиите за министрите в кабинета

Париж стремглаво се насочва към поредна политическа криза и нови предсрочни парламентарни избори. Премиерът на Франция Себастиен Льокорню подаде оставка в понеделник часове след като предложи на президента Еманюел Макрон състава на правителството си.

Късно в понеделник държавният глава го привика обратно и му възложи да се опита да проведе окончателни преговори за спасяването на изпълнителната власт до сряда вечерта.

"Президентът на е поверил на Себастиан Льокорню да се опита да намери платформа за действие и стабилност в страната", се казва в изявление на президентството.

Близкият приятел и съюзник на Макрон Льокорню беше назначен на поста си едва преди 27 дни вследствие на друга политическа криза, което го превръща в най-кратко задържалия се във властта френски премиер. Той е третият министър-председател, който подава оставка за по-малко от година, което е почти

безпрецедентно

ниво на нестабилност

в съвременната политическа история на Франция.

Като причина за настъпилата криза Льокорню посочи невъзможността на парламентарно представените партии да постигнат компромис при съставянето на правителството. Себастиен Льокорню СНИМКА: РОЙТЕРС

“Политическите партии продължават да се държат така, сякаш всички имат абсолютно мнозинство. Бях готов на компромис, но всяка формация иска другата да приеме цялата ѝ програма”, каза Льокорню.

Несъгласието сред политическия елит в силно фрагментирания френски парламент дойде от факта, че предложенията за министри, които Льокорню представи в неделя, са почти същите, които бяха в старото правителство на неговия предшественик Франсоа Байру. То падна от власт в началото на септември, защото не успя да прокара държавния бюджет в парламента.

Решението на Льокорню да не промени състава на проектокабинета си раздразни дори коалиционните партньори на Макрон - “Републиканците”. Техният лидер Бруно Ретайо, който трябваше да продължи да бъде вътрешен министър, заяви, че новият кабинет

не отразява желанието на народа за промяна

на политическото статукво.

Това, което раздразни формацията, беше номинацията на Бруно льо Мер за министър на отбраната. През 2017 г. при първия мандат на Макрон той беше министър на финансите. Заради решенията си тогава Льо Мер е обвиняван за влошаващата се икономическа ситуация във Франция.

Поради това Ретайо заплаши, че ще свика среща на партията си, за да се реши дали да се продължи подкрепата за Льокорню.

Изглежда, че несъгласието с “Републиканците” стои в основата на провала на Льокорню. Без да споменава имена, той отправи задочни критики след подадената оставка.

“Човек трябва винаги да поставя страната си пред партията си”,

заяви той. Според медии тези думи са директна атака срещу Ретайо.

За френската опозиция обаче вината за краха на правителството е изцяло на Макрон.

“Разпускането на Народното събрание и провеждането на нови избори е абсолютно необходимо. Най-мъдрото решение, което може да направи в този момент Макрон, е да подаде оставката си”, заяви лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен. По данни на местните социологически агенции нейната партия “Национален сбор” най-вероятно ще победи при един предсрочен вот за парламент.

От френската левица в лицето на “Непокорна Франция” също призоваха за оставката на президента и за нови избори.

“След оставката на Себастиен Льокорню призоваваме за незабавно разглеждане на предложението, внесено от 104-ма депутати, за импийчмънт на Еманюел Макрон. Той е неспособен да се справи със ситуацията”, призова нейният лидер Жан-Люк Меланшон.

