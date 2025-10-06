ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Бразилия откраднаха паспорта на голмайстор №1 в ...

Фон дер Лайен: Светът е изправен пред най-голямата несигурност от десетилетия

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс

Светът е изправен пред най-голямата несигурност и опасност от десетилетия и Европа е в състояние на повишена готовност. Това заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург, където се провеждат дебати по внесените два вота на недоверие срещу нея.

Групите на "Патриоти за Европа" и на Левицата искат оставката на Фон дер Лайен, като гласуванията са насрочени за четвъртък.

В обръщението си към ЕП председателят на ЕК предупреди, че Европа е заплашена от изток, предизвикана е отвътре, а за Глобалния Юг следи отблизо стъпките, които Европа предприема.

Тя обърна внимание на заплахите от страна на Русия - навлизането на руски изтребители във въздушното пространство на Естония и руски дронове над Германия. "Путин обвинява Европа за своята агресия срещу Украйна", посочи Урсула фон дер Лайен

По нейни думи "съществуващият международен ред е заплашен и се разпада по-бързо от очакваното".

Тя призова за единство в Европа и декларира, че ще работи в тясно сътрудничество с ЕП и държавите членки на ЕС.

"Трябва да се съсредоточим върху това, което наистина има значение, а именно да постигнем резултати за европейците", отбеляза Фон дер Лайен, цитирана от БТА. 

Само три месеца след неуспешен вот на недоверие срещу ръководителката на ЕК, сега тя е изправена пред нови два подобни вота.

Докато от "Патриоти за Европа" критикуват икономическата политика на ЕК, и в частност търговското споразумение със Съединените щати и Меркосур, Левицата осъжда позицията на Комисията относно войната в ивицата Газа и липсата на уважение към демократичния контрол.

