ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Бразилия откраднаха паспорта на голмайстор №1 в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21445769 www.24chasa.bg

Грета Тунберг: Израел ескалира геноцида и масовото унищожение с геноцидни намерения

1556
Грета Тунберг СНИМКА: Ройтерс

Шведската екоактивистка Грета Тунберг заяви, че е била подложена на грубо отношение по време на задържането си в Израел, съобщи гръцкото издание „Катимерини“. Тя каза това днес след пристигането си на международното летище в Атина.

„Мога да говоря много, много дълго за малтретирането и злоупотребите, с които се сблъскахме в затвора. Повярвайте ми, но това не е основната тема“, каза тя, обръщайки се към стотиците поддръжници, събрали се на летището.

Грета Тунберг СНИМКА: Ройтерс
Грета Тунберг СНИМКА: Ройтерс

По време на речта си тя обвини Израел в геноцид и призова правителствата да предприемат действия, за да го спрат.

„Израел ескалира геноцида и масовото унищожение с геноцидни намерения, опитвайки се да заличи цяло едно население пред очите ни“, каза тя, цитирана от изданието.

Тунберг, заедно с други активисти, които бяха експулсирани от Израел, премина през изхода за пристигащи на летището с вдигнат юмрук под овациите на стотици поддръжници, скандиращи лозунги.

Грета Тунберг СНИМКА: Ройтерс
Грета Тунберг СНИМКА: Ройтерс

Тя беше сред 134-те активисти, включително 27 гръцки граждани, които бяха откарани до Атина с чартърен полет след освобождаването им от израелския арест. Те бяха арестувани от израелските власти, след като международната флотилия „Сумуд“, която превозваше хуманитарна помощ за Газа, беше задържана в началото на месеца.

Грета Тунберг СНИМКА: Ройтерс
Грета Тунберг СНИМКА: Ройтерс
Грета Тунберг СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)