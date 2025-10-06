ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв XIV въведе нови правила за инвестициите на Ватикана

1540
Папа Лъв XIV СНИМКА: Ройтерс

Папа Лъв XIV издаде днес указ, с който въвежда нови правила за финансовите инвестиции на Римската курия, отменяйки регламент, въведен от неговия предшественик, папа Франциск, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Банката на Ватикана (IOR) ще загуби изключителното си право да управлява финансовите инвестиции на Ватикана. Новият указ постановява, че Светият престол като общо правило може да продължи да използва банката за управлението на активи. Въпреки това компетентните органи вече могат да използват и финансови посредници от други страни, ако сметнат, че това е по-ефективно или изгодно. Финансови посредници могат да бъдат например банки или хедж фондове. 

Тази стъпка се счита за значителен напредък в продължаващата реорганизация на финансите на Ватикана.

През лятото на 2022 г. папа Франциск постанови, че Банката на Ватикана има изключителна отговорност за управлението на активи и е попечител на всички финансови активи на Светия престол и свързаните с него институции. 

Банката управлява активите на около 12 000 клиенти. Те включват католически институции, служители на Ватикана и посланици пред Светия престол.

Финансовата институция многократно е ставала обект на обвинения в корупция и пране на пари, а правилното управление на нейните финанси и инвестиции остава спорна тема във Ватикана.

Папа Лъв XIV СНИМКА: Ройтерс

