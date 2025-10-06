Учени откриха два нови морски вида в дълбините край Западна Австралия (Видео)

Учени са описали два нови дълбоководни вида – биолуминесцентна акула и рак от разред десетоноги, открити край бреговете на щата Западна Австралия, съобщава агенция Синхуа.

Австралийската организация за научни и промишлени изследвания (CSIRO) обяви, че описанието на видовете е направено въз основа на екземпляри, събрани по време на нейна експедиция през 2022 г. с изследователския кораб „Инвестигейтър“.

Първият вид – Etmopterus westraliensis (наречен „западноавстралийска фенерна акула“) – е установен на 610 метра под морското равнище в морския резерват „Гаскойн“. Според ихтиолога Уил Уайт от Австралийската национална рибна колекция към CSIRO, малката биолуминесцентна акула се отличава с големи очи, приспособени за виждане в мрака, и със светещи органи – фотофори, разположени по корема и страните ѝ. Именно от тези органи произлиза и името ѝ, пише БТА.

Второто откритие е нов вид „порцеланов“ рак от разред десетоноги – Porcellanella brevidentata. Той е дребен, с полупрозрачна бяло-жълтеникава окраска и живее в симбиоза с меки корали, известни като морски пера, край бреговете на Нингалу на дълбочина до 122 метра. По думите на Андрю Хоузи, куратор по зоология на водните животни в Музея на Западна Австралия, тези раци са „филтриращи“ организми: вместо да използват щипките си за улавяне на храна, те пресяват водата с дълги космати израстъци върху частите на устния апарат, за да извличат планктон и други дребни частици.

По време на експедицията са събрани екземпляри, които вече са довели до описанието на близо 20 нови вида. Изследователите смятат, че в колекцията остават до 600 потенциално нови вида, които предстои да бъдат идентифицирани и описани, се казва в изявлението.