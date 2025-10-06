АФП: Макрон се готви да поеме отговорност в случай на нова оставка на правителството

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Франция Еманюел Макрон днес каза, че се подготвя "да поеме отговорност" в случай на нова оставка на правителството, след като даде на премиера Себастиан Льокорню 48 часа за "окончателни преговори", предаде Франс прес, като се позова на изявление на представител на Елисейския дворец.

С това изявление френският държавен глава, който засега изключва възможността да подаде оставка, изглежда отново заплашва да разпусне Националното събрание (долната камара на парламента) след подобен ход миналата година, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Макрон поиска от Льокорню до сряда вечерта да проведе окончателни разговори с политическите партии за стабилизиране на страната, съобщи Елисейският дворец.

По-рано днес френският премиер предложи оставката си и тази на новосформираното си правителство, след като негови съюзници и опоненти заплашиха да свалят кабинета.