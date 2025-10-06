Германският министър на отбраната защити модела на доброволна военна служба

На фона на оспорвания дебат за повторното въвеждане на доброволна военна служба в Германия министърът на отбраната Борис Писториус заяви, че целта от 100 000 допълнителни резервисти в Бундесвера може да бъде постигната до 2030 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Изграждаме капацитет за настаняване и обучение, така че до 2029-30 г. - именно срокът, за който говорим - да сме обучили 100 000 допълнителни резервисти", каза днес Писториус. Той допълни, че мерките, предвидени в законопроекта, ще бъдат достатъчни, за да привлекат достатъчно кандидати в съответствие с новите цели на Берлин в областта на отбраната.

"Но за целта законът трябва да влезе в сила на 1 януари", посочи Писториус. Законопроектът трябваше да бъде приет в четвъртък на първо четене в Бундестага, но тъй като консерваторите в коалицията на канцлера Фридрих Мерц призовават за задължителна военна служба, дебатът по законопроекта е отложен за края на октомври.

Същевременно германският министър на икономиката и енергетиката Катерина Райхе заяви, че страната трябва да разработи дронове за своята отбрана.

"Германия трябва да се превърне във водещо място за разработване и производство на дронове - в подкрепа на Украйна, за укрепване на собствените ни отбранителни способности и за защита на критичната ни инфраструктура. Събитията от последните няколко дни показаха това безпогрешно - в Украйна и тук, в Германия", добави тя, визирайки скорошните инциденти с дронове.

"За целта трябва да мобилизираме всички налични ресурси, включително нови съюзи: между индустрията, малките и средните предприятия, стъртъп компаниите и научните изследвания. В гражданския сектор например те помагат за наблюдение и защита на нашата критична инфраструктура - летища, пристанища, тръбопроводи, рафинерии, терминали за втечнен природен газ, подстанции, центрове за данни и болници", отбеляза Райхе.