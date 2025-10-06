ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Проведох много добър телефонен разговор с бразилския президент

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че е провел "много добър" телефонен разговор с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва, по време на който са обсъдили икономиката и търговията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Ще проведем по-нататъшни дискусии и ще се съберем в не толкова далечното бъдеще - както в Бразилия, така и в САЩ", написа Тръмп в социалните мрежи.

Бразилският вицепрезидент Жералдо Алкмин отбеляза, че разговорът между държавните глави е преминал "по-добре от очакваното". Той каза пред местни журналисти, че е оптимистично настроен, че преговорите между двете страни ще имат напредък.

