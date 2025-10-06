Върховният комисариат на ООН за бежанците съкрати 5000 души персонал

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) е съкратил близо 5000 души от персонала си по света тази година заради драстичния спад на очакваното финансиране, предаде ДПА.

Това означава, че една четвърт от персонала на ВКБООН вече е загубил работата си, заяви днес в Женева върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди, цитиран от БТА.

До юни 2024 г. агенцията на ООН за бежанците имаше постоянен персонал от 15 400 души и още 4400 допълнителни служители в над 130 страни, с което общият им брой беше малко под 20 000.

Взетите мерки са в съответствие с финансовото състояние на ВКБООН, отбелязва ДПА. В края на годината хуманитарната организация очаква да има на разположение 3,9 млрд. долара - около една четвърт по-малко в сравнение с миналата година, заяви Гранди по време на годишната среща на Изпълнителния комитет на ВКБООН.

В резултат различни инициативи на ВКБООН вече са прекратени, включително програмите за жертви на изтезания. Затворени са и училища, а хранителната и финансовата помощ за бежанците са съкратени.

Гранди не спомена изрично значителните съкращения на финансирането от страна на САЩ, което тежко засегна ВКБООН.

"Разтревожен съм, че сегашният дебат - в Европа, например - и някои практики за депортиране в момента - като в САЩ - се насочват към реалните предизвикателства по начин, който не е в съответствие с международното право", каза той.

Ръководителят на ВКБООН освен това посочи, че повечето от 122 млн. бежанци и разселени хора не са намерили убежище в Северна Америка или Европа, а в по-бедни страни.