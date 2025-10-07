ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: Валежите в Западна България сп...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21446845 www.24chasa.bg

Сирийската армия и кюрдите се споразумяха за примирие след сблъсъци в Алепо

1004
Отряди на сирийската армия днес наближават границата с Турция. Снимка РОЙТЕРС

Сирийската армия и подкрепяните от САЩ и водени от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) постигнаха договорка за примирие след сблъсъци в два квартала на град Алепо, съобщи сирийската държавна агенция САНА, цитирана от Ройтерс и от БТА.

Сирийските правителствени сили се предислоцираха близо до някои от позициите на СДС след ескалация на напрежението между двете страни, съобщи по-рано днес сирийското министерство на отбраната.

В изявлението на сирийското министерство на отбраната се подчертава, че предислоцирането на войски не е прелюдия към военни действия, а цели да предотврати многократните атаки и опити на кюрдските сили да завземат територия.

Поредните сблъсъци между двете сирийската армия и кюрдските сили хвърлят сянка върху знаковото споразумение, подписано през март между СДС и новото сирийско ислямистко правителство за интегриране на кюрдите в държавните институции, както и върху произведените преди броени дни първи непреки парламентарни избори в Сирия след падането на режима на Башар Асад, посочва Ройтерс.

Отряди на сирийската армия днес наближават границата с Турция. Снимка РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)