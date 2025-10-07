Сирийската армия и кюрдите се споразумяха за примирие след сблъсъци в Алепо

Сирийската армия и подкрепяните от САЩ и водени от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) постигнаха договорка за примирие след сблъсъци в два квартала на град Алепо, съобщи сирийската държавна агенция САНА, цитирана от Ройтерс и от БТА.

Сирийските правителствени сили се предислоцираха близо до някои от позициите на СДС след ескалация на напрежението между двете страни, съобщи по-рано днес сирийското министерство на отбраната.

В изявлението на сирийското министерство на отбраната се подчертава, че предислоцирането на войски не е прелюдия към военни действия, а цели да предотврати многократните атаки и опити на кюрдските сили да завземат територия.

Поредните сблъсъци между двете сирийската армия и кюрдските сили хвърлят сянка върху знаковото споразумение, подписано през март между СДС и новото сирийско ислямистко правителство за интегриране на кюрдите в държавните институции, както и върху произведените преди броени дни първи непреки парламентарни избори в Сирия след падането на режима на Башар Асад, посочва Ройтерс.