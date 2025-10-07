Чикаго и Илинойс съдят Тръмп заради изпращането на войници от Националната гвардия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Чикаго и щата Илинойс се обърнаха днес към съда, за да попречат на плана на президента Доналд Тръмп да изпрати войници от Националната гвардия. Това ескалира конфликта между щатите, управлявани от Демократическата партия, и правителството на президента републиканец на фона на мащабната операция за контрол на имиграцията в третия по големина град в страната, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Правният спор започна само два дни след като съдия блокира разполагането на Националната гвардия в Портланд, щата Орегон.

Искът в Чикаго също така повиши залога след уикенд на насилие: властите заявиха, че жена е била простреляна от федерален агент, когато превозни средства на граничната полиция са били блокирани и ударени от други автомобили.

Правителството на Тръмп обрисува американските градове като опустошени от беззаконие в рамките на своята кампания срещу нелегалната имиграция. Официални представители в Илинойс и Орегон казват, че намесата на военните не е необходима и че федералното вмешателство разпалва обстановката.

В съдебния иск се твърди, че "тези стъпки в отдавна обявената "война" на президента Тръмп срещу Чикаго и Илинойс са незаконни и опасни".

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър заяви, че съдебното заседание е насрочено за четвъртък.

"Доналд Тръмп използва нашите военнослужещи като политически инструменти и пешки в незаконните си усилия да милитаризира градовете на нашата страна", заяви Прицкър, който е демократ.

Прицкер каза, че около 300 войници от Националната гвардия на щата ще бъдат федерализирани и разположени в Чикаго, заедно с още 400 от Тексас.

Той призова колегата си републиканец от щата Тексас Грег Абът да блокира изпращането им. Абът отхвърли това и заяви, че извънредните мерки се налагат, за да се защитят федералните служители, които се намират в града в рамките на усилията на президента за контрол на нелегалната миграция.