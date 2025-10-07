Еврокомисарят Андрюс Кубилюс: В Кремъл вече обсъждат нахлуване в Европа

Западните разузнавателни агенции имат доказателства за това, заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс в интервю за „Виборча", цитирано от украинската агенция УНИАН.

„Доверявам се на разузнавателните служби. А германското разузнаване твърди, че има доказателства, че Кремъл обсъжда атака срещу НАТО. И ако обсъждат това, планират ли атака? Не знаем. Но подобни сигнали трябва да се приемат крайно сериозно. Те наистина може да са подготвени за война. Ние също трябва да сме подготвени за нея и да се учим не само от опита на украинците, но и от руснаците", заяви той.

Кубилюс призна, че руската армия е затънала в Украйна и това не устройва никого в Кремъл. Той обаче отбеляза, че Русия се е адаптирала към съвременните тактики на война и произвежда огромно количество оръжия. Европейският комисар добави, че Украйна е готова да помогне на западните съюзници да се подготвят за евентуално руско нахлуване.

Кубилюс обаче отбелязва, че простото закупуване на дронове-прехващачи и изучаването как да се управляват с тях няма да е достатъчно. „Трябва да се научим на гъвкавост от украинците. Вижте тяхната отбранителна индустрия. В момента тя се основава на стартиращи компании. Но те не просто произвеждат... оборудване; те наблюдават използването му на бойното поле и постоянно го усъвършенстват. Компаниите за дронове всъщност имат свои собствени батальони за дронове. Удивително е как украинците са се освободили от бюрократичните структури пред лицето на руска атака", отбеляза европейският комисар. Наскоро бившият генерален секретар на НАТО Джордж Робъртсън призова британците да „се отдалечат от мирното мислене" и да започнат да се готвят за голям конфликт, припомня УНИАН. Това включва подготовка на просто ниво, например чрез запасяване със свещи, съобщава БГНЕС.