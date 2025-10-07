ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Железопътна линия Киев-Букурещ ще стартира на 10 октомври

1180
Влак на "Алстом" за "Дойче бан". Снимката е илюстративна.

Държавната железопътна компания на Украйна ще стартира нова международна железопътна линия, свързваща Киев със столицата на Румъния Букурещ, съобщи украинската агенция Укринформ, цитирана от БТА. От 10 октомври влакът ще се движи ежедневно.

Според изявление на Министерството на развитието на общностите и териториите на Украйна, споделено чрез Телеграм и цитирано от Укринформ, маршрутът ще преминава през Киев, Виница, Жмеринка, Могилив-Подилски, Вълчинец, Унгени, Яш и Букурещ.

Тръгването от Киев е определено за 06:30 ч., с пристигане в Букурещ в 06:47 ч. на следващия ден. Обратният маршрут ще тръгва от Букурещ в 19:10 ч. и ще пристига в Киев в 19:41 ч. на следващия ден.

Влакът ще пристига на централната гара на Букурещ – „Гара де Норд", която предлага редовни високоскоростни връзки до летището.

Цената на билет в спално купе е приблизително 3800 украински гривни (около 79 евро), посочва агенцията. Билети вече могат да бъдат закупени чрез мобилното приложение и уебсайта на жп компанията.

„Стартирането на този маршрут бележи още една стъпка към интегрирането на Украйна в европейската транспортна мрежа", отбелязаха от украинското министерството.

