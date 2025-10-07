ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домът на хумора в Габрово с проект за хумористична...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21446975 www.24chasa.bg

Ердоган ще бъде днес в Азербайджан за среща на Организацията на тюркските държави

1384
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Ердоган ще посети днес Азербайджан, за да участва в 12-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави, която ще се проведе в северния град Габала, по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев, съобщи в Екс ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, цитиран от БТА.

В рамките на срещата, която ще се проведе под мотото "Регионален мир и сигурност", ще бъдат разгледани дейностите за укрепване на институционалната структура на Организацията на тюркските държави (ОТД) и за засилване на сътрудничеството в рамките на организацията, посочи Дуран.

Президентът Ердоган ще участва в заседание на държавните глави на страните членки в рамките на срещата на върха и ще проведе отделни разговори с участващите държавни и правителствени ръководители, се отбелязва още в публикацията.

Членки на Организацията на тюркските държави са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, a Туркменистан, Унгария и т. нар. Севернокипърска турска република (СКТР, призната само от Анкара) са със статут на страни наблюдателки.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)