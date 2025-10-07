Ердоган ще бъде днес в Азербайджан за среща на Организацията на тюркските държави

Турският президент Реджеп Ердоган ще посети днес Азербайджан, за да участва в 12-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави, която ще се проведе в северния град Габала, по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев, съобщи в Екс ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, цитиран от БТА.

В рамките на срещата, която ще се проведе под мотото "Регионален мир и сигурност", ще бъдат разгледани дейностите за укрепване на институционалната структура на Организацията на тюркските държави (ОТД) и за засилване на сътрудничеството в рамките на организацията, посочи Дуран.

Президентът Ердоган ще участва в заседание на държавните глави на страните членки в рамките на срещата на върха и ще проведе отделни разговори с участващите държавни и правителствени ръководители, се отбелязва още в публикацията.

Членки на Организацията на тюркските държави са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, a Туркменистан, Унгария и т. нар. Севернокипърска турска република (СКТР, призната само от Анкара) са със статут на страни наблюдателки.