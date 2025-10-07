ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паметта на жертвите на нападението на "Хамас" преди 2 г. бе почетена с минута мълчание в Израел

Семейства на заложници, задържани от "Хамас" протестират в Хага Снимка: Twitter/@2021m2021

Семейства и приятели на жертвите на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. почетоха паметта на загиналите с минута мълчание тази сутрин, навръх втората годишнина от кръвопролитието, дало начало на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес от мястото на събитието, цитирана от БТА.

Опечалените се събраха на мястото, на което тогава се проведе музикалният фестивал "Нова", атакуван от палестинските ислямисти. По данни на Израел там са убити 370 души, предимно млади хора.

Конфликтът в ивицата Газа започна с безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия, при което по данни на Израел са били убити общо 1219 души, а 251 заложници са били отведени в плен в крайбрежния анклав.

В плен на "Хамас" остават 48 израелци, 23 от които се смятат за живи.

Според информацията на палестинските здравни власти, контролирани от "Хамас", от началото на израелското настъпление в крайбрежния анклав са загинали над 67 000 палестинци, посочва ДПА. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации.

