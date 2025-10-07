ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домът на хумора в Габрово с проект за хумористична...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21447072 www.24chasa.bg

Путин празнува 73-ия си рожден ден в работна обстановка

2288
снимка: РОЙТЕРС

Ким Чен Ун бе сред първите поздравили  Путин

Руският президент Владимир Путин празнува своя 73-и рожден ден днес, 7 октомври. На най-високия държавен пост той отбелязва личния си празник за 22-и път и за четвърти в ситуация на война с Украйна.

Неговият говорител Дмитрий Песков съобщи , че Путин ще има днес голям брой международни контакти и ще проведе рождения си ден в работна обстановка, като има планирано оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия за обсъждане на актуални въпроси.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун поздрави руския президент Владимир Путин за рождения му ден и изрази увереност във вечната дружба и продължаване на съюзническите отношения между двете страни, предаде Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от ТАСС.

"Уверен съм, че благодарение на приятелските отношения и тесните другарски връзки между нас съюзническите отношения между нашите две страни - КНДР и Русия, намиращи се в период на бурен разцвет, и занапред неизменно ще укрепват и мощно ще стимулират всестранното разширяване и развитие на двустранните отношения, а също така ще допринасят за формирането на справедлив и многополюсен световен ред", се казва в поздравителната телеграма на севернокорейски лидер.

Ким Чен Ун уверява Путин, че Северна Корея ще продължи "всестранно да подкрепя справедливата борба на руския народ за защита на суверенитета и териториалната си цялост, на интересите на сигурността на държавата, да смята това за свой братски дълг и неизменно ще изпълнява договора между двете страни.

"Пхенян и Москва винаги ще бъдат заедно, а нашата дружба ще бъде вечна", пише в заключение севернокорейският лидер.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)