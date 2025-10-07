Задържаха българи като част от улична банда за кражба и износ на мобилни телефони в Лондон (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена проследила откраднатия си iPhone до склад в близост до летище "Хийтроу"

Българска двойка е сред десетките арестувани при безпрецедентна операция на британската полиция срещу международна мрежа за кражби и износ на мобилни телефони. В ранните часове на 25 септември в северен Лондон българите бяха изведени с белезници от дома си в Енфийлд, заподозрени като част от улична банда, снабдяваща с откраднати телефони лидери на престъпни групи.

"Дребна българка в лилав халат беше изведена от къщата с белезници и качена в чакащия полицейски ван. Малко след това същото се случва и с мъж, облечен с червена футболна фланелка, шорти и джапанки", така "Дейли мейл" описва българите, арестувани като участници в престъпната схема.

Тази акция в дом в Енфилд, северната част на Лондон, е една от 30-те едновременни операции, проведени в Лондон в ранните часове на 25 септември.

Целта на огромната операция, в която участваха 300 полицаи, беше да се заловят крадците, посредниците и босовете, отговорни за проблема с кражбите на телефони.

Два дни по-рано двама афганистански лидери на банди, за които се смята, че стоят зад износа на 40 000 откраднати устройства за една година, бяха извадени от колата си и белезници на улицата.

Според обвиненията българската двойка е част от улична банда, която снабдява тези босове с телефони, откраднати от нищо неподозиращи лондончани.

Телефоните, които в момента се пъхат в торбички с доказателства в Енфийлд, най-вероятно са били предназначени именно за офис сградата на улица Хънг То, която посетих с колегата ми Майлс Дилуърт само преди два месеца.

Кашони, пълни с хиляди iPhone-и, събрани от всеки ъгъл на западния свят, са натрупани в офис помещения в главозамайващите небостъргачи на Кун Тонг.

В деня, когато екип посети мястото през юли, имаше спокойно над един милион използвани телефона с различен произход, състояние, марка и модел, изложени за продажба около сградата.

Предполагаемите крадци от Енфийлд може да са получавали между £200 и £400 за всяко устройство, което продавали на посредник във Великобритания, но благодарение на сложна верига за доставки и огромното търсене в чужбина, тези телефони могат да донесат в пъти по-висока печалба на другия край на света.

Малко под една трета от телефоните, откраднати в столицата, се изпращат в Алжир, 20 процента стигат до континентален Китай, а 7 процента — до Хонконг.

Както обясни детектив инспектор Марк Гавин, Apple няма особено силно присъствие в Северна Африка, така че търсенето на употребявани устройства там е изключително високо.

Повечето телефони, произведени в Китай, не позволяват на потребителите свободен достъп до интернет, което създава търсене на устройства, произведени в Европа и САЩ.

А Хонконг — с неговата инфраструктура и статут на международно пристанище — е идеалният център за изпращане на милионите откраднати телефони от цял свят, преди да достигнат до крайната си дестинация.

Както ни каза един бизнесмен от Индия, който правеше голяма поръчка за снабдяване на своя магазин за електроника в родината си: „Хонконг е най-доброто място в света, където можеш да намериш всеки модел на най-добрите цени. Печалбата не е голяма, но ако купуваш на едро — това е идеално."

Операцията на полицията, с кодово име Echosteep, символизираше решимостта на Скотланд Ярд да промени имиджа на Лондон като столицата на кражбите на телефони в Европа.

Но именно едно случайно откритие задейства най-голямата операция срещу кражби на телефони в света.

На Бъдни вечер миналата година, жена проследила откраднатия си iPhone до склад в близост до летище Хийтроу.

Тя съобщила на охранител, който по случайност бил бивш служител на столичната полиция, и двамата проследили сигнала до кашон, обозначен с надпис „батерии", предназначен за Хонконг.

Вътре в пакета бил телефонът на жената — заедно с още 894 други. Всички били откраднати.

През следващите девет месеца полицията идентифицирала заподозрени и изградила подробна разузнавателна картина на сложната мрежа за доставки, която подхранвала епидемия от кражби на стойност £70 милиона по улиците на Великобритания.

Към разследването бил привлечен елитен екип от служители, които обикновено се занимават с престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и наркотици.

На 20 септември, мъж бил арестуван на летище Хийтроу с десет откраднати телефона, два iPad-а и два часовника Rolex.

Този човек е пътувал между Лондон и Алжир повече от 200 пъти през последните две години.

Три дни по-късно двамата мъже, заподозрени като ръководители на цялата експортна операция, бяха арестувани в североизточен Лондон.

Афганистанските граждани, с кодови имена „Чапла" и „Гларус", бяха извадени от специално пригодения си ван, който се бил превърнал в мобилна работилница за разглобяване на откраднати телефони.

А два дни след като босовете били задържани, били проведени синхронизирани акции, включително и операцията в къщата в Енфийлд.

През последните две седмици полицията е извършила 46 ареста, свързани с кражби на телефони, изпълнила 49 заповеди за претърсване и е възстановила над 2,000 откраднати телефона.

Служителите са иззели над £200,000 от престъпна дейност, а общо 4,000 откраднати iPhone-а се намират в стаята за доказателства в полицейско управление в западен Лондон.

Определена от комисаря сър Марк Роули като най-голямата операция срещу кражби на телефони в света, разследването, по което детективите работят почти година, може да се счита за значителен удар срещу престъпление, което от години тормози столицата.

Но докато има купувачи в чужбина, готови да плащат огромни суми, и технологичните гиганти отказват да въведат мерки като т.нар. „kill switches" (функции за дистанционно блокиране на устройството), няма място за самодоволство.