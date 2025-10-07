ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домът на хумора в Габрово с проект за хумористична...

Жизнеността на китайските села - Селската баскетболна асоциация (видео от Китай)

КМГ

1552
Снимка: Китайска медийна група

В момента се намирам на баскетболното игрище в едно село в окръг Тайдзян, провинция Гуйджоу, съобщи КМГ . Тук съм като доброволка, ще помагам на баскетболния отбор на селото, който е на път да участва в един много важен мач. Може би ще си помислите: „Баскетболен мач на село? Какво имаш предвид?" Но недейте да подценявате този мач, това е известната в цял Китай СБА - Селската баскетболна асоциация!

Жизнеността на китайските села - Селската баскетболна асоциация

Публикувахте от Радио Китай в Вторник, 30 септември 2025 г.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

