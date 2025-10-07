Жизнеността на китайските села - Селската баскетболна асоциация (видео от Китай)

В момента се намирам на баскетболното игрище в едно село в окръг Тайдзян, провинция Гуйджоу, съобщи КМГ . Тук съм като доброволка, ще помагам на баскетболния отбор на селото, който е на път да участва в един много важен мач. Може би ще си помислите: „Баскетболен мач на село? Какво имаш предвид?" Но недейте да подценявате този мач, това е известната в цял Китай СБА - Селската баскетболна асоциация!