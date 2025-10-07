ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

22 000 суданци са се завърнали в родината си с безплатните влакове на египетските железници

От април 2023 г. Судан бива опустошаван от гражданска война.

Близо 22 000 суданци са се прибрали в родината си от Египет с безплатните влакове за бежанци, осигурени от египетската Национална железопътна администрация, съобщи Държавната информационна служба на Египет, цитирана от БТА. От началото на инициативата през юли т.г. са пуснати общо 23 композиции, които да улеснят доброволното завръщане на избягали от конфликта в Судан.

Крайната гара е южноегипетският град Асуан, след което пътниците се придвижват към Судан през пристанището "Висока Асуанска стена". На връщане влакът превозва редовни пътници.

Кампанията започна след призивите от страна на Въоръжените сили на Судан, които си върнаха контрола върху столицата Хартум, за завръщане на разселените граждани. Над 1,5 милиона суданци са потърсили убежище в Египет след началото на сраженията между правителствената армия и паравоенните "Сили за бърза подкрепа" (СБП) през април 2023 г., сочат данни на египетските власти.

Военният конфликт предизвика криза, определена от ООН като "най-голямото и най-опустошителното" разселване в света. Повече от 40 000 души са загинали, а над 12 милиона са били принудени да напуснат домовете си, като от тях 3,8 милиона са избягали в съседни държави, а 8,5 милиона души са вътрешно разселени, според данни на международната организация.

