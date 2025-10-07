ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тонове скали се свлякоха след Асеновград, пътят за...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21447899 www.24chasa.bg

Киргизстан очаква изключване от черния списък на ЕС в сферата на гражданската авиация

1416
През последните години в Киргистан е проведена мащабна работа по повишаването на стандартите за сигурност на полетите, обновен беше авиопаркът, а инфраструктурата на летищата беше модернизирана. СНИМКА: Pixabay

Киргизстан се намира на последния стадий от процеса на изключване от черния списък на Европейския съюз, ограничаващ полетите на националните авиокомпании в европейското въздушно пространство, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.

Както съобщи премиерът на страната Адълбек Касъмалиев в поздравленията си по случай Деня на гражданската авиация, делегация от Киргизстан в момента води активни преговори с представителите на ЕС.

"Днес привършва последният етап от изключването на Киргизстан от черния списък на ЕС. В близко бъдеще се очаква пълното отваряне на европейското небе за киргизстанските авиокомпании", заяви Касъмалиев.

Изключването от ограничителния списък ще стане важна крачка за развитието на националната авиация, ще открие възможности за разширяване на международните маршрути, преките полети в страните от Европа и повишаване на инвестиционната привлекателност на авиационния сектор на Киргизстан.

През последните години беше проведена мащабна работа по повишаването на стандартите за сигурност на полетите, обновен беше авиопаркът, а инфраструктурата на летищата беше модернизирана.

През последните години в Киргистан е проведена мащабна работа по повишаването на стандартите за сигурност на полетите, обновен беше авиопаркът, а инфраструктурата на летищата беше модернизирана. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)