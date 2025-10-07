Киргизстан очаква изключване от черния списък на ЕС в сферата на гражданската авиация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Киргизстан се намира на последния стадий от процеса на изключване от черния списък на Европейския съюз, ограничаващ полетите на националните авиокомпании в европейското въздушно пространство, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.

Както съобщи премиерът на страната Адълбек Касъмалиев в поздравленията си по случай Деня на гражданската авиация, делегация от Киргизстан в момента води активни преговори с представителите на ЕС.

"Днес привършва последният етап от изключването на Киргизстан от черния списък на ЕС. В близко бъдеще се очаква пълното отваряне на европейското небе за киргизстанските авиокомпании", заяви Касъмалиев.

Изключването от ограничителния списък ще стане важна крачка за развитието на националната авиация, ще открие възможности за разширяване на международните маршрути, преките полети в страните от Европа и повишаване на инвестиционната привлекателност на авиационния сектор на Киргизстан.

През последните години беше проведена мащабна работа по повишаването на стандартите за сигурност на полетите, обновен беше авиопаркът, а инфраструктурата на летищата беше модернизирана.