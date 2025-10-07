Китайски учени: Температурата на мантията на тъмната и на осветената страна на Луната е различна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайски учени откриха, че мантията на тъмната страна на Луната е по-студена от тази на осветената й част, след като анализираха почвените проби, събрани от лунната сонда „Чанъе-6", съобщи КМГ.

Това откритие предоставя петрологични и геохимични доказателства за температурния контраст между мантиите на осветената и тъмната страна на Луната, като предоставя набор от данни, необходим за разясняване на еволюцията на земния спътник.

Проучването е проведено от Пекинския изследователски институт по уранова геология, Пекинския университет и Университета Шандун, след което е публикувано в списанието „Природни науки".