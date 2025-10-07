ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тонове скали се свлякоха след Асеновград, пътят за...

Турски рибари са открили обект в морето, има съмнения, че отново е морски дрон

1088
Рибарите, попаднали на находката, са заснели обекта с мобилните си телефони и са известили бреговата охрана Снимка: Pixabay

Турски рибари за открили в морето обект, за който има подозрения, че отново може да се окаже морски дрон, както в случая от Трабзон преди няколко дни, съобщава турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА.

Обектът е бил намерен край бреговете на североизточния окръг Артвин. Рибарите, попаднали на находката, са заснели обекта с мобилните си телефони и са известили бреговата охрана.

Предполага се, че намереният в морето съд може да е обърнат наобратно морски дрон или спасителна лодка, паднала във водата от преминаващ голям кораб, посочва телевизионният канал.

Миналата седмица украински морски дрон камикадзе бе открит от рибари във водите на Черно море край турския град Трабзон и унищожен от сапьори. 

