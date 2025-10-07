ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел депортира 131 активисти от флотилията за Газа в Йордания

Израел депортира 131 активисти от флотилията за Газа в Йордания

Вчера Израел експулсира 171 души от флотилията, сред тях беше и активистката Грета Тунберг Снимка: Ройтерс

Израел депортира днес 131 активисти от международната хуманитарна флотилия за Газа "Глоубъл Сумуд" в Йордания през граничния пункт "Алънби", предаде Ройтерс, позовавайки се на йорданската държавна новинарска агенция Петра. 

Четиринайсет германски граждани от задържаните от израелските сили кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд" също са били депортирани, съобщи германското външно министерство. Говорителка на ведомството каза, че те са били отведени в Гърция и посрещнати от служители на германското посолство, отбеляза ДПА. 

Миналата седмица израелските военноморски сили задържаха в Средиземно море над 40 плавателни съда от флотилията, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа. Повече от 400 души от десетки страни на борда на лодките и корабите бяха задържани, като случилото се доведе до широк международен отзвук. 

Вчера Израел експулсира 171 души от флотилията от редица държави, сред които и България. В това число влиза и шведската екоактивистка Грета Тунберг. "171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани от Израел към Гърция и към Словакия“, написа вчера израелското министерство на външните работи в "Екс". 

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище "Бен Гурион" близо до Тел Авив, облечени със сиви дрехи, които се използват в израелските затвори. 

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда.

