Антониу Гутериш: Освободете заложниците незабавно, сложете край на страданията в Газа

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова днес за незабавно прекратяване на конфликта в ивицата Газа и за освобождаване на израелските заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Франс прес.

Гутериш отправи този апел на втората годишнина от атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

"Казвал съм го много пъти и го казвам отново днес с още по-голяма настойчивост: освободете заложници, безусловно и незабавно. Сложете край на страданията на всички. Това е хуманитарна катастрофа с невъобразим мащаб. Сложете край на конфликта в Газа, в Израел и в региона, незабавно", призова Гутериш, цитиран от БТА.