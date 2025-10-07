Трима учени получиха Нобелова награда за физика за пробив в квантовата механика

Тазгодишната Нобелова награда за физика присъдиха на Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис, съобщи сайтът Nobelprize.org.

Важен въпрос във физиката е максималният размер на система, която може да демонстрира квантовомеханични ефекти. Тазгодишните лауреати на Нобелова награда проведоха експерименти с електрическа верига, в която демонстрираха както квантовомеханично тунелиране, така и квантизирани енергийни нива в система, достатъчно голяма, за да се побере в ръка.

Квантовата механика позволява на частиците да преминават през бариери, използвайки процес, наречен тунелиране. Когато става въпрос за голям брой частици, квантовите механични ефекти обикновено стават незначителни. Експериментите на лауреатите доказаха, че квантовите механични свойства могат да бъдат конкретизирани в макроскопичен мащаб.

През 1984 и 1985 г. Джон Кларк, Мишел Х. Деворе и Джон М. Мартинис провеждат серия експерименти с електронна верига, изградена от свръхпроводими материали – компоненти, които могат да провеждат ток без електрическо съпротивление. В схемата свръхпроводящите компоненти са разделени от тънък слой непроводящ материал, устройство, известно като Джоузефсонов преход. Чрез усъвършенстване и измерване на всички различни свойства на схемата си, те успяват да контролират и изследват явленията, които възникват, когато през нея преминава ток. Заедно заредените частици, движещи се през свръхпроводника, образуват система, която се държи като едно цяло, запълващо цялата схема.

Тази макроскопична система, подобна на частица, първоначално е в състояние, в което токът тече без напрежение. Системата е затворена в това състояние, сякаш зад бариера, която не може да пресече. В експеримента системата показва своя квантов характер, като успява да излезе от състоянието на нулево напрежение чрез тунелиране. Промененото състояние на системата се открива чрез появата на напрежение.

Лауреатите успяха да докажат, че системата се държи по начина, предсказан от квантовата механика – тя е квантована, което означава, че абсорбира или излъчва само определени количества енергия.

„Чудесно е да можем да отпразнуваме факта, че вековната квантова механика продължава да ни изненадва. Тя е и изключително полезна, тъй като квантовата механика е в основата на цялата цифрова технология", казва Оле Ериксон, председател на Нобеловия комитет по физика.

Транзисторите в микрочиповете на компютрите са един от примерите за утвърдената квантова технология, която ни заобикаля. Тазгодишната Нобелова награда за физика предостави възможности за разработване на следващото поколение квантова технология, включително квантова криптография, квантови компютри и квантови сензори.