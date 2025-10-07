Украйна: Русия умишлено затруднява ремонта около Запорожката АЕЦ, има риск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на външните работи на Украйна строго осъди бомбардировките на Руската федерация около Запорожката АЕЦ, като подчерта че те са част от умишлена стратегия за спиране на ремонтните дейности, предаде Укринформ.

Украинското външно ведомство изтъкна, че многобройните бомбардировки в непосредствена близост до атомни електроцентрали, регистрирани от Международна агенция за атомна енергия (МААЕ), са умишлена провокация от страна на Русия, които отново засвидетелстват пълното ѝ незачитане на международното право, устава на МААЕ и седемте основни принципа на ядрената безопасност.

"Умишленото създаване на рискове около най-голямата АЕЦ в Европа представлява ядрена заплаха за целия континент", предупреди външното министерство.

Част от опасенията на Киев се състоят от обстоятелството, че Запорожката АЕЦ не разполага с външно електроснабдяване, като разчита на несигурни резервни източници на енергия.

Украинското външно министерство заяви също, че ще продължава да работи в тясно сътрудничество с МААЕ за свеждане до минимум на бъдещи рискове, гарантиране на оперативна готовност за ремонт и възстановяване на подходящите параметри за ядрена безопасност, пише БТА.

Украйна също призова партньорските държави да приложат политически натиск и да засилят санкциите, за да спрат "руския ядрен шантаж" и да предотвратят катастрофа, която би имала трансгранични последици за цяла Европа.

Последната външна електропреносна връзка към АЕЦ Запорожие беше прекъсната на 23 септември, напомня Укринформ. Силите на Руската федерация взе още не са дали гаранции за сигурност на екипите на украинската енергийна компания "Укренерго", която извършва ремонтите в АЕЦ.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви, че Русия преднамерено е извадила Запорожката АЕЦ от електропреносната мрежа на Украйна, за да я свърже със собствената си такава.