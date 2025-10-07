ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Вълчев в Пловдив: Предметът "Добродетели ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21449930 www.24chasa.bg

Кремъл: Ще отговорим, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати

1884
Дмитрий Песков СНИМКА: twitter/ @nxt888

Кремъл предупреди днес, че Русия ще формулира съответна реакция на предполагаемия план на Европейския съюз да ограничи движението на руските дипломати в рамките на блока, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Страните от ЕС в момента подготвят споразумение за ограничаване на движението на руските дипломати на територията на обединението, но все още няма постигнато споразумение по въпроса, съобщиха пред агенцията европейски дипломати.

Подобна мярка, предложена от дипломатическата служба на ЕС, би накарала руските дипломати, разположени в дадена страна от ЕС, да съобщят на друга страна от съюза, ако искат да пътуват в нея. Това би дало възможност на правителствата да им забранят достъп.

„Разбира се, че ще има отговор. Нашата дипломатическа служба ще формулира предложения и те ще бъдат приложени“, заяви Песков, коментирайки темата.

„Като цяло можем да добавим единствено, че, за наше съжаление, европейците активно съживяват умението си да градят нови разделителни стени“, допълни говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

Дмитрий Песков СНИМКА: twitter/ @nxt888

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)